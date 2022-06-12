Россия сеет хаос и панику, чтобы Украина капитулировала, но этого никогда не будет, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заверил, что народ Украины никогда не согласится на территориальные уступки и не отдаст ни одной части России.

Об этом он рассказал в интервью The Economist. В статье отметили, что ранее Алексей Резников возглавлял мирные переговоры Украины с Россией по поводу восточного региона Донбасса, переживающего боевые действия с 2014 года.

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"Это был опыт, научивший его, что Россия не считает мирные соглашения постоянными. Это делает невозможным перемирие с Кремлем", - отметили в издании.

Кроме того, в интервью Алексей Резников настоял, что и сам народ никогда не согласится на территориальные уступки режиму, пролившему столько украинской крови.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт капитуляции. Это не сработало. Мы даже не близки к тому, чтобы быть в таком настроении", – сообщил министр обороны Алексей Резников.

Последние заявления Алексея Резникова

Украинская армия на весь мир показала свою мощь, разрушив планы якобы могущественных россиян. Оказалось, что мифы об их непобедимой силе были обычными болтовнями. О состоянии Вооруженных Сил Украины и необходимом вооруженном обеспечении рассказал министр обороны Алексей Резников. Конечно, объемы значительно выросли за последнее время.

Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая. Украина теряет каждый день до сотни своих защитников. Еще до 500 получат ранения , рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.

В Украине готовились к полномасштабной войне с Россией, хотя на официальном уровне угроза российского вторжения умалялась. В начале войны Украине удалось вывезти военные части, чтобы они не пострадали от ударов россиян.

Европейскому союзу следует создать трастовый фонд для Украины . С его помощью все желающие европейские страны смогут оказывать военную поддержку нашему государству. С таким призывом к Евросоюзу обратился министр обороны Украины Алексей Резников.

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