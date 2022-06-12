Россия сеет хаос и панику, чтобы Украина капитулировала, но этого никогда не будет, – Резников
Источник:The Economist
Министр обороны Алексей Резников заверил, что народ Украины никогда не согласится на территориальные уступки и не отдаст ни одной части России.
Об этом он рассказал в интервью The Economist. В статье отметили, что ранее Алексей Резников возглавлял мирные переговоры Украины с Россией по поводу восточного региона Донбасса, переживающего боевые действия с 2014 года.
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"Это был опыт, научивший его, что Россия не считает мирные соглашения постоянными. Это делает невозможным перемирие с Кремлем", - отметили в издании.
Кроме того, в интервью Алексей Резников настоял, что и сам народ никогда не согласится на территориальные уступки режиму, пролившему столько украинской крови.
"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт капитуляции. Это не сработало. Мы даже не близки к тому, чтобы быть в таком настроении", – сообщил министр обороны Алексей Резников.
Последние заявления Алексея Резникова
- Украинская армия на весь мир показала свою мощь, разрушив планы якобы могущественных россиян. Оказалось, что мифы об их непобедимой силе были обычными болтовнями. О состоянии Вооруженных Сил Украины и необходимом вооруженном обеспечении рассказал министр обороны Алексей Резников. Конечно, объемы значительно выросли за последнее время.
- Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая. Украина теряет каждый день до сотни своих защитников. Еще до 500 получат ранения , рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.
- В Украине готовились к полномасштабной войне с Россией, хотя на официальном уровне угроза российского вторжения умалялась. В начале войны Украине удалось вывезти военные части, чтобы они не пострадали от ударов россиян.
- Европейскому союзу следует создать трастовый фонд для Украины . С его помощью все желающие европейские страны смогут оказывать военную поддержку нашему государству. С таким призывом к Евросоюзу обратился министр обороны Украины Алексей Резников.