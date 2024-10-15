Россия сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 бойцов уже сбежали, – источники
15 октября 2024, 16:02Читати новину українською
Россия сформировала "бурятский батальон" из военнослужащих из Северной Кореи. Во вторник, 15 октября, стало известно, что 18 из них уже сбежали с позиций.
Служили они на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии России. Ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек, сообщают источники 24 Канала в разведке.