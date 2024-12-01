Обстреливают Херсон: в России сформировали новую артиллерийскую бригаду ВДВ

За два года после освобождения из оккупации Херсон постоянно находился под российскими ударами. Город страдает и сегодня. Стало известно, что за оккупанты стоят за его ежедневными обстрелами.

Как сообщают источники 24 Канала, страна-агрессор сформировала новую бригаду Воздушно-десантных войск. И уже успела "прославиться" обстрелами Херсона.

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Противник создал новую бригаду "террора"

Известно, что враг в Краснодарском стран сформировал 52-ю артиллерийскую бригаду ВДВ. На вооружении бригады буксируемые 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б".

К слову, еще раньше, а именно год назад, британская разведка отмечала о появлении на Херсонщине новой 104-й дивизии российских ВДВ.

Тогда указывалось, что в состав дивизии, вероятно, входят 337 полк, дополнительный маневренный полк и 52 артиллерийская бригада. Количество дивизий ВДВ в боевом порядке увеличится до пяти, говорилось в сводке.

В минобороны Британии указывали, что личный состав дивизии, скорее всего, плохо обучен и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам "ВДВ". Эта дивизия перешла под контроль командующего Воздушно-десантных войск Михаила Теплинского, который возглавлял группировку войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Напомним, что летом 2024 года появилась информация, что генерал Теплинский ранен в результате удара по командному пункту группировки "Днепр".