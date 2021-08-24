Россия сформирует новый десантно-штурмовой полк в оккупированном Крыму

Россия объявила о планах сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. По предварительной информации, он появится на полуострове еще до декабря 2021 года.

Соответствующие подробности сообщил генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков. Он командует воздушно-десантными войсками.

Важно Украинская армия готовится к освобождению оккупированных территорий, – главнокомандующий ВСУ

Сердюков уточнил, что новая военная часть будет находиться в составе 7 десантно-штурмовой (горной) дивизии, которая дислоцируется в Новороссийске. По его словам, российский президент Владимир Путин подписал указ о формировании полка. Кроме этого, есть и уже и соответствующая исполнительная директива начальника Генерального штаба.

Милитаризация Крыма: что происходит

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Зато Зеленский отметил, что полуостров сейчас выглядит как авианосец.

В начале августа в Министерстве обороны сообщили, что разведка установила на острове Змеиный новые средства слежения за Россией. Новые приборы для контроля безопасности предоставили иностранные партнеры Украины.

Кремль регулярно проводит военные учения в Крыму и в Черном море после оккупации полуострова в 2014 году. Туда постоянно завозят военную технику. Генассамблея ООН еще в 2019 году призвала Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.

Ранее российские воздушно-десантные войска были представлены десантно-штурмовым батальоном. Он периодически меняется по принципу ротации.