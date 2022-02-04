Россия скрыто завезла боевикам топливо и военную технику, – разведка
Источник:главное управление разведки Минобороны
В январе Россия скрыто завезла на территорию оккупированного Донбасса горючее, танки, беспилотники. Кроме того, боевики направили в Москву заявки на дополнительное вооружение.
Разведка Министерства обороны сообщает, что командование вооруженных сил России продолжает логистическое обеспечение российских войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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Россия скрыто завезла боевикам "поддержку"
В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории России к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тысяч тонн горючего,
– заявили в разведке.
Что еще Москва доставила боевикам
- несколько единиц танков,
- бронированные машины,
- самоходные артиллерийские установки,
- беспилотные летательные аппараты российского производства,
- другое вооружение и боеприпасы, в частности для артиллерийских систем и минометов.
В конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления Вооруженных сил государства-агрессора заявки на комплектование соединений и частей дополнительным вооружением. Кроме того, российские наемники попросили доставить им запасные части (агрегаты) для восстановления (ремонта) военной техники.
Перегруппировка войск России на Донбассе: что известно
На днях украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе проводят плановую ротацию своих подразделений. Наемники усиливают снайперские мощности и расчеты противотанковых ракетных комплексов. Хотят провоцировать украинские подразделения к ответному огню.
Правда, моральное состояние самих боевиков подавлено.
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Текст сообщения главного управления разведки Минобороны:
Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей.
В частности, в январе оккупанты скрытно завезли железнодорожным и автомобильным транспортом по территории РФ к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.