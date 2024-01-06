На Купянском направлении снизилось количество штурмов россиян: в ОВА назвали причину

Российские военные стали менее активно штурмовать некоторые участки фронта нашего государства. На Купянском направлении интенсивность вражеских штурмов снизилась по сравнению с декабрем 2023 года.

Об этом во время брифинга заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в настоящее время оккупанты восстанавливают свою боеспособность, после того, как им нанесли мощный удар ВСУ, передает 24 Канал.

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Синегубов рассказал о ситуации на Купянском направлении

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что интенсивность штурмовых атак врага на Купянском направлении несколько снизилась в последние три дня. Он предположил, что это может быть связано с погодными условиями, которые сейчас сложились на этом участке фронта.

Синегубов также отметил, что погоду враг использует для пополнения собственных потерь и замену подразделений, значительно поврежденных нашими Вооруженными Силами. Кроме того, россияне также проводят тренировку, слаживание и другие процессы.

Штурмовые действия по этому направлению происходят волнами. Сейчас враг потерял часть своих военных формирований и ему необходимо восстановиться, чтобы начать свои штурмовые действия,

– сказал Синегубов.

Он также отметил, что ничего экстраординарного, внепланового по этому направлению в Харьковском ОВА не фиксируют. Так же и наши военные осуществляют определенные меры, пользуясь такой небольшой паузой.

Напоследок Синегубов сказал, что, несмотря на то, что интенсивность на Купянском направлении упала, оккупанты все равно продолжают атаковать наши позиции. Да, за последние сутки наши военные отбили семь вражеских штурмовых атак, поэтому говорить о полной остановке атак врага – не стоит.

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