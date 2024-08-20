Отбить Курскую область Россия сможет при одном условии

The Sunday Times написал, что Россия может контратаковать под Курском в конце октября. Не могу не согласиться, но есть нюанс.

России придется ослаблять группировку в Украине

По состоянию на сейчас в Курской области сосредоточено до 15 тысяч личного состава российского оккупационного войска, из которых 6 тысяч – это подкрепление, отправленное из зоны боевых действий в Украине.

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Неконтролируемая российскими войсками территория в Курской области сейчас составляет около 1 300 километров квадратных. Только для стабилизации линии соприкосновений на такой территории необходимо не менее 30-тысячной группировки. А площадь продолжает увеличиваться...

Если завтра в Курской области не появится 30 тысяч российских солдат, то к концу августа им нужно будет для стабилизации уже до 40 тысяч.

Но если командование оккупантов забьет на часть Курской области и выберет для себя линию боевого соприкосновения, за которой и будет держать войска до подхода Сил обороны Украины, то на этой линии фронта она вполне сможет сосредоточить силы в более 50 тысяч бойцов до конца октября. Причем этого хватит не только для стабилизации линии боевого соприкосновения, блокирования расширения зоны контроля Сил обороны Украины, но и для нанесения контрударов.

А теперь поговорим о нюансе. Где эти хотя бы 50 тысяч личного состава взять, если не ослабить одно из направлений в самой Украине? С каждого понемногу, как мы видим, уже не работает, нужно много и сразу.

Пока на Покровском направлении российские оккупанты за неделю прошли 2 – 3 километра, Силы обороны Украины в Курской области проходят 2 – 3 километра в сутки.

Непопулярные решения так или иначе, но будут приниматься. Имейте терпение.