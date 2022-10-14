Оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Харьковщины: возможны временные обесточивания

Российские оккупанты снова атаковали Харьков и область. Захватчики снова повредили критическую инфраструктуру региона.

Соответствующую информацию сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вечером 13 октября. Мэр города предупредил о возможных проблемах с электричеством.

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В Харьковской области снова попали в критическую инфраструктуру

Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе – без пострадавших,

– сообщил глава Харьковской ОВА.

По данным Олега Синегубова, по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.

Он попросил людей быть спокойными, ведь наши энергетики уже работают, чтобы восстановить свет.

"Последствия российского очередного террора еще обследуем, на местах работают профильные службы и правоохранители", – объяснил Синегубов ситуацию по состоянию на 22 часа 13 октября.

Были прилеты по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по Харькову было по меньшей мере два прилета.

В некоторых районах города проблемы с электроснабжением,

– предупредил городской голова.

Кроме того, в сети обнародовали видео, на котором слышны звуки взрывов в городе.

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Россия уже обесточила Харьков 10 октября

Стоит напомнить, что во время массированной атаки по Харькову город полностью остался без света.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город был полностью обесточен из-за "прилетов" по критической инфраструктуре.

Тогда глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что электро- и водоснабжение в Харькове и области "может отсутствовать некоторое время", однако местные власти знают, что делать.

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