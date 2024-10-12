Россия снова атаковала Сумы: в городе работает ПВО

Город Сумы поздно ночью 12 октября снова атаковала Россия. В городе работали наши защитники неба.

Сейчас в Сумах и области объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей города не выходить из укрытий гражданской защиты.

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Что известно о работе ПВО в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области звучит еще с 23:25 11 октября. Воздушные силы предупреждали как о движении "Шахедов" через регион, а также и пуски КАБов.

Около 00:29 исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь отметил, что в городе работает ПВО по "Шахедам".

Постоянно раздаются выстрелы из пулеметов. Это работают наши ребята. ПВО сбивает "Шахеды". Прозвучало несколько взрывов,

– сказал чиновник.

Он также призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. А тех людей, кто находится дома, Кобзарь попросил отойти от окон.

К слову, в Сумах также раздавались взрывы поздно вечером 11 октября. Тогда враг совершил ракетный удар по жилому микрорайону областного центра. На месте работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.

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