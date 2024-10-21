Угроза ударных БПЛА: Россия снова запустила "Шахеды", где сейчас вражеские дроны

Вечером 21 октября российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена ​​тревога.

Об угрозе "Шахедов" сообщили Воздушные силы. Где сейчас российские беспилотники, передает 24 Канал.

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