Угроза ударных БПЛА: Россия снова запустила "Шахеды", где сейчас вражеские дроны
Источник:Воздушные силы
Вечером 21 октября российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена тревога.
Об угрозе "Шахедов" сообщили Воздушные силы. Где сейчас российские беспилотники, передает 24 Канал.
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Где сейчас тревога: смотрите на карте Беспилотники на границе Сумской и Полтавской областей. Курс западный. Пуск КАБ российской тактической авиацией на Запорожье. Российские дроны на Сумщине. Курс южный. Черниговская, Полтавская области – угроза применения врагом баллистического вооружения. Вражеские БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины. Курс северный. Угроза ударных дронов на Сумщине. На Харьковщине угроза ударных БПЛА.
Где сейчас тревога: смотрите на карте
Беспилотники на границе Сумской и Полтавской областей. Курс западный.
Пуск КАБ российской тактической авиацией на Запорожье.
Российские дроны на Сумщине. Курс южный.
Черниговская, Полтавская области – угроза применения врагом баллистического вооружения.
Вражеские БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины. Курс северный.
Угроза ударных дронов на Сумщине.
На Харьковщине угроза ударных БПЛА.