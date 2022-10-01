Страна-агрессор снова наложила вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию США. Она касалась осуждения так называемых референдумов, проведенных Кремлем на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующую информацию сообщили пропагандисты. Это произошло 30 сентября.

Читайте также Россия будет созывать Совбез ООН из-за подрывов "Северных потоков"

Россия снова ветировала проект резолюции США

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов,

– написали пропагандисты.

Предварительно известно, что воздержались от голосования:

Бразилия;

Габон;

Индия;

а также Китай.

"В поддержку резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Соединенные Арабские Эмираты, США и Франция", – написали пропагандисты.

Сергей Небензя отметился очередными чепухами

Сергей Небензя снова начал нести глупости в Совете Безопасности ООН. Это произошло после того, как россия заветовала проект резолюции США о так называемых псевдореферендумах, которые на оккупированных украинских землях провела Москва .

Пропутинский пропагандист заявил, что якобы:

поворота назад с "вхождением" Донбасса в состав России не будет;

жители Донбасса якобы "не хотят" возвращаться в состав Украины;

жители оккупированных территорий якобы сделали "сознательный выбор быть с Россией". Однако на самом деле это циничная ложь россии.

Небензя, который, очевидно, срочно нуждается в лечении, чтобы адекватно воспринимать мир, заявил новые ерунды. По его словам, якобы Запад "выкручивает руки странам перед заседанием Генассамблеи ООН по референдуму".

Никаких изменений статуса Украины: США выдвинули резолюцию Совбеза ООН

Смотрите также – Рамис Юнус заявил, что Лаврова пустили на Совбез ООН не "просто так": видео