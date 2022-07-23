В Одесской ОВА не исключают, что россия снова попытается оккупировать Змеиный

Остров Змеиный находится под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины. Соответствующие задачи выполнили и бойцы нашего Главного управления разведки.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Он отметил, что российские оккупанты все еще могут пробовать вернуться на остров Змеиный . Это ведь у них такая агония и попытка демонстрации, что они могут что-то сделать.

Кроме того, он добавил, что вечером 22 июля остатки российской ракеты из находившегося на Змеином комплекса "Панцирь" прибило к берегам Болгарии.

Это часть ракеты и говорят, что взрывчатки там нет. Но это показатель того, что делает россия для всего мира – запугивает и пытается убивать,

– акцентировал Сергей Братчук.

Ситуация в море

Представитель Одесской ОВА рассказал, что согласно сообщению военно-морских сил ВСУ, в Черном море находятся российские корабли с ракетами. Кроме этого, есть определенные перегруппировки.

"Также находится 6 кораблей и катеров в Азовском море. Это те же корабли, которые выполняют "боевые" задачи. Одна из которых - стерегут, когда другие воры вывозят украинское зерно и украинский металл из портов в Азовском море", – отметил Сергей Братчук.

Смотрите полное видео с представителем Одесской ОВА:

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