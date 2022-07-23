Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Важливо росія цинічно атакувала порт Одеси: все, що про це відомо, та як реагує світ
Він зазначив, що російські окупанти все ще можуть пробувати повернутися на острів Зміїний. Адже це в них така агонія та спроба демонстрації, що вони можуть щось зробити.
Крім того, він додав, що ввечері 22 липня залишки російської ракети з комплексу "Панцир", який знаходився на Зміїному, прибило до берегів Болгарії.
Це частина ракети й кажуть, що вибухівки там немає. Але це показник того, що робить росія для всього світу – залякує та намагається вбивати,
– акцентував Сергій Братчук.
Ситуація в морі
Речник Одеської ОВА розповів, що згідно з повідомленням військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі перебувають російські кораблі з ракетами. Крім цього, є певні перегрупування.
"Також знаходиться 6 кораблів та катерів в Азовському морі. Це ті самі кораблі, що виконують "бойові" завдання. Одне з яких – стережуть, коли інші злодії вивозять українське зерно та український метал з портів в Азовському морі", – зазначив Сергій Братчук.
Дивіться повне відео із речником Одеської ОВА:
Останні новини щодо острова Зміїний
- Окупанти так тікали з острова Зміїний, що позалишали там багато техніки. Тепер вони намагаються її знищити. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов
- У Головному управлінні розвідки показали, як підіймали український прапор на острові Зміїний. Він повернувся на своє місце, замінивши російську ганчірку, яка кілька місяців муляла очі.
- Російські окупанти напередодні, 14 липня, завдали авіаудару по звільненому острову Зміїний. Найімовірніше, так загарбники хочуть показати нам, що нібито контролюють цю територію.