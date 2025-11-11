Россия снова применила дроны против украинцев: сколько целей уничтожено
- Россия запустила 119 ударных БПЛА, из которых около 80 были "Шахедами".
- Силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов, основные удары нанесены по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.
Россия ночью 11 ноября атаковала Украину 119 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбивали вражеские цели и предотвратили страшные последствия обстрела.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как ночью 11 ноября отработала ПВО?
Враг запустил дроны из Курска, Миллерово, Орла, Брянска, а также с аэродрома "Гвардейское" временно оккупированного Крыма. Среди всех целей – около 80 дронов были "Шахедами".
Противовоздушная оборона смогла сбить и обезвредить 53 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.
Этой ночью основные удары враг нанес по прифронтовым территориям Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей. Российские дроны уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы.
59 ударных БПЛА попали на 18 локациях, в одном месте упали обломки.
ПВО за ночь сбила 53 дрона / Инфографика Воздушных сил ВСУ
По состоянию на 09:48 в воздушном пространстве еще фиксировались несколько вражеских БПЛА.
Где атаковал враг 10 – 11 ноября?
Под ударом российского агрессора ночью была гражданская и энергетическая инфраструктура Одесской области. Во время массированного обстрела дроны повредили критические объекты и транспортную инфраструктуру. Пострадал один человек. Сейчас предприятия работают на генераторах, а для жителей открыты пункты несокрушимости.
Вечером 10 ноября россияне запустили дроны на Краматорск. За полчаса по городу применили 7 беспилотников. В результате частично разрушены жилые дома и учебное заведение.
Взрывы во время ночной атаки дронами также раздавались в Харькове, а воздушная тревога до утра звучала в ряде восточных и центральных областей Украины.