Россия снова терроризировала Юг: в полночь запустили ракеты X-22, в Одессе вспыхнул пожар

Российские военные продолжают терроризировать Юг Украины. В направлении Одесщины враг выпустил целый ряд ракет разного типа базирования. В Одессе сообщали о взрывах, вспыхнул пожар.

Около 1 ночи российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Юг. Враг снова направил свои ракеты на Одесскую область, чтобы уничтожать продовольствие и портовую инфраструктуру.

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Что известно о ракетной атаке Одесщины

Отбой воздушной тревоги в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Будьте осторожны, покидая укрытий.Корреспонденты "Суспильного" говорят, что в Одессе виден пожар.Мониторинговые каналы пишут, что Ту-22М3 отходят от пусковых рубежей. Сейчас затишье, но враг коварен. Поэтому не покидайте, пожалуйста, укрытий. Еще нельзя!

01:17 Глава Офиса Президента прокомментировал ракетную атаку по Одессе этой ночью.

Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей избивать по гражданской и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине,

– подчеркнул он.

"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия. Работают наши силы ПВО", – подчеркнул Олег Кипер.В ОК "Юг" подчеркивают, что враг совершает очередную атаку по региону. Для нее используют разные виды вооружения. В настоящее время ведется боевая работа. Людей еще раз призывают не мешать Силам обороны выполнять свои задачи.Мониторинговый канал Monitor предупредил о повторном запуске Х-22 в направлении Одесщины, а через несколько минут стало известно о третьем запуске.Пишут СМИ о том, что в Одессе раздался мощный взрыв. Еще через несколько минут снова стало известно о взрыве в городе.СМИ сообщили, что в Одессе раздаются взрывы. В то же время Воздушные силы написали о пусках "Калибров" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесщины оставаться в укрытиях. Также попросил не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Ни в коем случае не следует помогать врагу.Воздушные силы пишут о фиксации пусков крылатых ракет в направлении Одесской области.Воздушные силы пишут, что существует угроза пусков ракет с Ту-22М3. Именно поэтому на Юге воздушная тревога.Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.Воздушные силы зафиксировали взлет с аэродрома Моздок Ту-22М3. Напоминаем, что эти самолеты – ракетоносители Х-22, которую существующие в Украине системы ПВО сбить не могут.

Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях. Не покидайте хранилища до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Следовательно, берегите себя и своих близких.