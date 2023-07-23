Россия снова терроризировала Юг: в полночь запустили ракеты X-22, в Одессе вспыхнул пожар
Российские военные продолжают терроризировать Юг Украины. В направлении Одесщины враг выпустил целый ряд ракет разного типа базирования. В Одессе сообщали о взрывах, вспыхнул пожар.
Около 1 ночи российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Юг. Враг снова направил свои ракеты на Одесскую область, чтобы уничтожать продовольствие и портовую инфраструктуру.
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Что известно о ракетной атаке Одесщины01:28 Отбой воздушной тревоги в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Будьте осторожны, покидая укрытий.01:27 Корреспонденты "Суспильного" говорят, что в Одессе виден пожар.01:18 Мониторинговые каналы пишут, что Ту-22М3 отходят от пусковых рубежей. Сейчас затишье, но враг коварен. Поэтому не покидайте, пожалуйста, укрытий. Еще нельзя!
01:17 Глава Офиса Президента прокомментировал ракетную атаку по Одессе этой ночью.
Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей избивать по гражданской и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине,
– подчеркнул он.
Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях. Не покидайте хранилища до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Следовательно, берегите себя и своих близких.