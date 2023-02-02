Россия снова ударила по Краматорску: прилетело в 100 метрах от детской больницы, есть раненые
2 февраля российские оккупанты снова атаковали Краматорск. Захватчики нанесли ракетный удар недалеко от детской больницы.
К сожалению, в результате атаки есть раненые. Все подробности прилета уточняют. Об этом информирует 24 Канал.
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Оккупанты ударили по Краматорску
Предварительно, в Краматорске прилетело в 100 метрах от детской больницы и возле того дома, который уничтожили оккупанты 1 февраля.
Зафиксировано попадание двух вражеских ракет. По информации 24 Канала, есть по меньшей мере 3 раненых.
Кстати, ракетный удар также подтвердил городской голова Александр Гончаренко.
"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – подчеркнул мэр.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Краматорск снова вздрогнул от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова – по центру города, по жилой застройке.
По предварительной информации, есть раненые среди гражданских. Детальнее – позже,
– рассказал глава региона.
Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску / фото Павел Кириленко
Ракетный удар по Краматорску 1 февраля: что известно
- 1 февраля оккупанты ударили ракетой по жилому дому в центре Краматорска. Здание полностью разбито, рухнули два подъезда, там много погибших и травмированных.
- Известно о 3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 – обратились за медицинской помощью.
- Местные власти сообщили, что полностью разрушен не один подъезд, 8 близлежащих домов имеют существенные повреждения.
- В настоящее время спасательные работы продолжаются. Спасатели до сих пор ищут женщину под завалами.
- Кстати, российские террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К".
- Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. Он заявил, что этот инцидент является частью ежедневной реальности жизни украинцев.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что из-за ракетного удара полностью уничтожен подъезд дома, а из-под завалов слышали крики.
- Отметим, когда появились сообщения о взрывах в Краматорске, российские пропагандисты сразу начали заявлять об "успешном ударе" по якобы боекомплекту.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что это подлый и циничный удар России, ведь это центр города.