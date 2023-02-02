Россия снова ударила по Краматорску: прилетело в 100 метрах от детской больницы, есть раненые

2 февраля российские оккупанты снова атаковали Краматорск. Захватчики нанесли ракетный удар недалеко от детской больницы.

К сожалению, в результате атаки есть раненые. Все подробности прилета уточняют. Об этом информирует 24 Канал.

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Оккупанты ударили по Краматорску

Предварительно, в Краматорске прилетело в 100 метрах от детской больницы и возле того дома, который уничтожили оккупанты 1 февраля.

Зафиксировано попадание двух вражеских ракет. По информации 24 Канала, есть по меньшей мере 3 раненых.

Кстати, ракетный удар также подтвердил городской голова Александр Гончаренко.

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – подчеркнул мэр.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Краматорск снова вздрогнул от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова – по центру города, по жилой застройке.

По предварительной информации, есть раненые среди гражданских. Детальнее – позже,

– рассказал глава региона.



Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску / фото Павел Кириленко

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