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24 Канал Новости Украины Россия снова ударила по Сумам: в городе два попадания
16 июня, 08:37
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Россия снова ударила по Сумам: в городе два попадания

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Россия нанесла два удара по Сумам.
  • Есть повреждения.

Враг продолжает обстреливать Сумы. Известно о двух попаданиях в городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

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Какие последствия удара по Сумах ночью 16 июня

О пострадавших пока не известно.

Зафиксировано два попадания в городе – выбиты окна в домах. Также было попадание в одном из старостинских округов Сумской общины – повреждены четыре частных дома, 
– написал Кобзарь.

В Сумской ОВА рассказали, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском районе. Оккупанты активно применяли сброс ВОГ с БпЛА, РСЗО и управляемые авиационные бомбы, били FPV-дронами и БпЛА.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась более 12 часов. В Сумской громаде повреждены нежилые помещения, жилой дом и 3 частных автомобиля, в Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом.

К счастью, погибших и раненых нет.