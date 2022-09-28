Россия снова ударила ракетами по Кривому Рогу: также сообщают о взрывах в Днепре

28 сентября 2022 , 20:47
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Вечером российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Также звуки взрывов раздались в Днепре.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 20:43 сообщил о ракетной атаке по Кривому Рогу. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Кстати Могло смыть 2 района со 150 тысячами людей, – Вилкул о последствиях обстрелов дамбы в Кривом Роге

В Днепре работает ПВО

В то же время появилась информация, что взрывы прогремели в Днепре. По предварительной информации, взрывы были слышны в окрестностях Днепра и вызваны они работой ПВО.

Отметим, что около 20:30 в части регионов на Юге Украины была объявлена воздушная тревога.

Где звучала сирена

  • Черкасская область
  • Кировоградская область
  • Николаевская область
  • Днепропетровская область
  • Одесская область
  • Херсонская область
  • Запорожская область

Враг второй день подряд атакует Кривой Рог

Вечером 27 сентября российские оккупанты также пытались атаковать Кривой Рог. Александр Вилкул информировал, что вечером в Кривом Роге сработала ПВО.

 
Автор: Михайло Гема