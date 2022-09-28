Россия снова ударила ракетами по Кривому Рогу: также сообщают о взрывах в Днепре
Вечером российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Также звуки взрывов раздались в Днепре.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 20:43 сообщил о ракетной атаке по Кривому Рогу. Он призвал людей оставаться в укрытиях.
Кстати Могло смыть 2 района со 150 тысячами людей, – Вилкул о последствиях обстрелов дамбы в Кривом Роге
В Днепре работает ПВО
В то же время появилась информация, что взрывы прогремели в Днепре. По предварительной информации, взрывы были слышны в окрестностях Днепра и вызваны они работой ПВО.
Отметим, что около 20:30 в части регионов на Юге Украины была объявлена воздушная тревога.
Где звучала сирена
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Николаевская область
- Днепропетровская область
- Одесская область
- Херсонская область
- Запорожская область
Враг второй день подряд атакует Кривой Рог
Вечером 27 сентября российские оккупанты также пытались атаковать Кривой Рог. Александр Вилкул информировал, что вечером в Кривом Роге сработала ПВО.