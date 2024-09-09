Россия снова запустила беспилотники: для каких областей существует угроза

9 сентября 2024, 22:50
Читати новину українською
Автор: София Рожик

Российская армия продолжает терроризировать украинцев. Вечером 9 сентября россияне снова запустили беспилотники.

Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Бросает все силы на Покровск вместо Курщины: почему Путина интересует Украина, а не Россия

23:47, 09 сентября

Актуальная карта воздушных тревог

23:46, 09 сентября

Появилась угроза применения баллистического вооружения

Кроме опасности атаки БпЛа, в части областей появилась угроза применения баллистического вооружения с юга.

23:40, 09 сентября

Фиксируются "Шахэды" курсом на Днепр, предупреждают Воздушные силы.

23:28, 09 сентября

Часть БпЛа с Сумщины продолжают движение курсом на Чернигов.

23:25, 09 сентября

С Полтавщины "Шахеды" движутся на Днепропетровщину.

23:10, 09 сентября

Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы.

22:58, 09 сентября

БПЛА движутся в западном направлении

"Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении!
– предупреждают ПС.

22:48, 09 сентября

В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине.

Они движутся в направлении Шостки.

22:47, 09 сентября

Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину.

22:45, 09 сентября

Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине!
– предупредили в Воздушных силах в 22:21.