Россия снова запустила беспилотники: для каких областей существует угроза

Российская армия продолжает терроризировать украинцев. Вечером 9 сентября россияне снова запустили беспилотники.

Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.

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