Россия снова запустила беспилотники: для каких областей существует угроза
Российская армия продолжает терроризировать украинцев. Вечером 9 сентября россияне снова запустили беспилотники.
Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.
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Кроме опасности атаки БпЛа, в части областей появилась угроза применения баллистического вооружения с юга. Фиксируются "Шахэды" курсом на Днепр, предупреждают Воздушные силы. Часть БпЛа с Сумщины продолжают движение курсом на Чернигов. С Полтавщины "Шахеды" движутся на Днепропетровщину. Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы. "Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении! В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине. Они движутся в направлении Шостки. Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину. Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине!
Актуальная карта воздушных тревог
Появилась угроза применения баллистического вооружения
БПЛА движутся в западном направлении
– предупреждают ПС.
– предупредили в Воздушных силах в 22:21.
Кроме опасности атаки БпЛа, в части областей появилась угроза применения баллистического вооружения с юга.
Фиксируются "Шахэды" курсом на Днепр, предупреждают Воздушные силы.
Часть БпЛа с Сумщины продолжают движение курсом на Чернигов.
С Полтавщины "Шахеды" движутся на Днепропетровщину.
Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы.
"Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении!
В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине.
Они движутся в направлении Шостки.
Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине!