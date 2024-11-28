После массированной атаки Россия снова запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны

Россия ночью и утром 28 ноября массированно атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Днем оккупанты снова запустили "Шахеды".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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