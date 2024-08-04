Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: где есть угроза
Российские оккупанты запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, в каких регионах надо находиться в укрытиях.
Ведь в ночь на 4 августа оккупанты запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед". Подробнее об опасности читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россияне ночью атаковали ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить
Воздушные силы ВСУ предупредили, что: Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях. Дроны в восточной части Днепропетровщины, курс Северный. БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину. Сумская область – угроза ударных беспилотников.
Воздушные силы ВСУ предупредили, что:
Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.
Дроны в восточной части Днепропетровщины, курс Северный.
БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.
Сумская область – угроза ударных беспилотников.