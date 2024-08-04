Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: где есть угроза

4 августа 2024, 22:46
Читати новину українською

Российские оккупанты запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, в каких регионах надо находиться в укрытиях.

Ведь в ночь на 4 августа оккупанты запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед". Подробнее об опасности читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россияне ночью атаковали ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

23:45, 04 августа

  • БпЛА в Сумской области, курс Юго-западный.
  • БпЛА в западной части Харьковской области, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс Южный.
  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА в южной части Кировоградщины, курс Северный.
23:01, 04 августа

Воздушные силы ВСУ предупредили, что:

  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг.
  • БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.
22:44, 04 августа

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.

22:34, 04 августа

Дроны в восточной части Днепропетровщины, курс Северный.

22:27, 04 августа

БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

22:24, 04 августа

Сумская область – угроза ударных беспилотников.

Автор: Діана Квасневська