Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Российские оккупанты запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, в каких регионах надо находиться в укрытиях.

Ведь в ночь на 4 августа оккупанты запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед". Подробнее об опасности читайте в тексте 24 Канала.

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