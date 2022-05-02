Россия собирает свои резервы в Белгородской области, чтобы перебросить воевать на Донбасс
Источник:Генштаб ВСУ
Военное руководство России стягивает свои резервы в Белгородскую область. Дальше оккупантов планируют перебросить в Украину, чтобы захватить Донбасс.
Враг перегруппировуется и стягивает резервы
Сейчас основные усилия россиян на Донецком направлении сосредоточены на том, чтобы захватить 2 населенных пункта. Речь идет о Попасной и Рубежном.
Важно Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые
После этого вражеское войско хочет продвигаться в направлении Лимана и Северска.
На Таврическом направлении оккупанты перегруппировуют свои подразделения и инженерное оборудование позиций. Кроме того, с территории временно оккупированного Крыма россияне перебрасывают материальные средства. Кстати, используют они для этого украинскую железную дорогу.
На Волыни есть угроза провокаций
В Генштабе предупредили об угрозе провокационных действий в прилегающих к границе Украины районах. Речь идет о трех направлениях:
- Волынский,
- Полесский,
- Северский.
Кроме того, возле границы Украины в Брянской области россияне усиливают контрразведку.
Актуально Эвакуированные мариупольцы в Запорожье, а в Одесской области 3 раза взорвали мост: основное за 68 день войны
Последние новости о войне в Украине
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского военнослужащего с отцом. В нем оккупант рассказал, что они ломают свои танки, лишь бы не воевать с Вооруженными Силами Украины. В полку этого военного не осталось ни одного исправного танка.
- Враг нанес ракетный удар по Одессе. В результате погиб 15-летний подросток, еще одна несовершеннолетняя девушка попала в больницу. С тремя пострадавшими людьми работают психологи.
- Бойцы полка "Азов" рассказали, что оккупанты снова обстреляли завод "Азовсталь" из всего оружия, которое у них было. В результате бомбардировки произошел пожар.
- За сутки 1 мая россияне 5 раз обстреляли жилые районы Харькова из артиллерии. Известно о 3 погибших и 8 пострадавших.
- Из Мариуполя 2 мая удалось эвакуировать 100 гражданских людей. Они уже находятся в Запорожье.
Это может вас заинтересовать – потери россиян на войне по состоянию на 2 мая: видео