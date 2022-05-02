Россия собирает свои резервы в Белгородской области, чтобы перебросить воевать на Донбасс

Военное руководство России стягивает свои резервы в Белгородскую область. Дальше оккупантов планируют перебросить в Украину, чтобы захватить Донбасс.

Враг перегруппировуется и стягивает резервы

Сейчас основные усилия россиян на Донецком направлении сосредоточены на том, чтобы захватить 2 населенных пункта. Речь идет о Попасной и Рубежном.

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После этого вражеское войско хочет продвигаться в направлении Лимана и Северска.

На Таврическом направлении оккупанты перегруппировуют свои подразделения и инженерное оборудование позиций. Кроме того, с территории временно оккупированного Крыма россияне перебрасывают материальные средства. Кстати, используют они для этого украинскую железную дорогу.

На Волыни есть угроза провокаций

В Генштабе предупредили об угрозе провокационных действий в прилегающих к границе Украины районах. Речь идет о трех направлениях:

Волынский,

Полесский,

Северский.

Кроме того, возле границы Украины в Брянской области россияне усиливают контрразведку.

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