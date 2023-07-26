Россия собралась превратить Черное море в свое озеро: кто может ей помешать

Прогноз по Черному морю пока смотрится так, как ниже описываю. Это если что-то принципиально не изменится на Совете Украина – НАТО.

Требуется решение Турции

Следовательно, НАТО будет и дальше иррационально бояться России.

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Россия будет издевательски хохотать над импотентным НАТО, останавливать торговые суда для осмотра (обыска) и имитировать воздушные атаки на разведывательные беспилотники НАТО. При этом она будет продолжать уничтожать портовые сооружения в украинских портах (в частности, на Дунае).

Россияне будут демонстрировать минирование подходов к украинским портам, а также будут тянуть время до визита или телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Когда Турция увидит, что Черное море превращается в "российское озеро", она будет вынуждена пойти на "обострение". То есть направить в украинские порты торговые суда своих судовладельцев или – в крайнем случае – демонстрировать свое военное присутствие в Черном море каким-то путем.

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До этого турецкого решения (если оно будет) для украинской агропродукции останется единственный путь – железная дорога в европейские порты.

17 июля в Кремле заявили, что выходят из зерновой сделки. Впоследствии Путин издал лживое объяснение таким действиям. Якобы соглашение не оправдало гуманитарного назначения снижения рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.