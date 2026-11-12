Россия нанесла удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области: зафиксированы серьезные разрушения
Российские войска продолжают проводить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз под ударом оказался нефтегазовый объект в Черниговской области, который получил значительные повреждения.
О вражеской атаке сообщили в Telegram-канале группы "Нафтогаз".
Каковы последствия удара по объекту "Нафтогаза"?
В результате атаки предприятие понесло серьезные разрушения. В частности, повреждено технологическое оборудование.
В настоящее время специалисты не могут полностью оценить последствия обстрела из-за сложной ситуации с безопасностью.
В то же время все сотрудники предприятия во время атаки находились в укрытии. К счастью, обошлось без пострадавших.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что это очередной целенаправленный удар России по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы.
Напомним, что враг уже не впервые наносит удары по объектам предприятия: в ночь на 11 ноября оккупанты атаковали с помощью дронов объект компании в Днепропетровской области, что привело к масштабному пожару.