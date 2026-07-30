Россия атаковала Ивано-Франковскую область: в регионе слышались взрывы

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась также Ивано-Франковская область.

Об этом сообщает 24 Канал. Местные сообщества в социальных сетях подтверждают информацию о ракетном обстреле Прикарпатья.

Что известно об обстреле Ивано-Франковской области 30 июля?

Ближе к 4 утра мэр Ивано-Франковска в телеграме призвал внимательно относиться к тревогам. Сообщение поступило на фоне массированной комбинированной воздушной атаки, к которой прибегла Россия против Украины ночью 30 июля.

На Запад Украины полетели крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Пролет ракет замечали вблизи Бурштина, Калуша, самого Ивано-Франковска. Мэр города написал о работе ПВО около 5 утра.

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На момент публикации атака врага продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – находитесь в безопасных местах!