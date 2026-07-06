В Кремле раздражены: политолог высказал предположение, кто стоит за циничной атакой на Киев

Россия 6 июля нанесла новый страшный удар по Киеву, в результате которого погибли и пострадали люди, а также были разрушены жилые дома. Этой атакой, нанесенной накануне саммита НАТО, Россия посылает сигнал Западу.

Такое мнение высказал в беседе с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко, отметив, что этот российский удар был специально приурочен к саммиту НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. Он пояснил, что это способ давления со стороны России.

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План россиян не сработал

Фесенко отметил, что атака 6 июля по Киеву также может быть связана с разговором, который Владимир Путин накануне провел с Дональдом Трампом.

Тот факт, что глава Кремля решил повторить атаку по столице с таким коротким перерывом (предыдущая атака произошла в ночь на 2 июля – 24 Канал), означает, что он недоволен разговором с президентом США. И, вероятно, история с фейковым захватом Константиновки не сработала,

– отметил он.

Путину, вероятно, не удалось убедить Трампа, что Россия побеждает и что нужно снова идти ей на уступки, начиная мирные переговоры на условиях Кремля. Поэтому, как считает политолог, россияне решили провести атаку на Украину, чтобы таким образом оказать информационное, политическое и психологическое влияние прежде всего на позицию США.

Дополнительным поводом для раздражения в Кремле, по мнению Фесенко, вероятно, стало интервью вице-президента США Джей Ди Венса, в котором он сформулировал общую позицию администрации США. Вице-президент заявил, что Россия не побеждает в этой войне и не может военным путем достичь своих политических целей.

"Именно поэтому Россия хочет доказать именно американцам, что она якобы побеждает. Но россияне пытаются одержать победу, убивая мирных людей и совершая атаки не по военным объектам, а по домам мирных жителей. Вот почему проблема", – отметил политолог.

Обратите внимание! Россия , уверен Владимир Фесенко, воспользовалась тем, что из-за нерационального использования ракет-перехватчиков для систем Patriot во время войны на Ближнем Востоке сегодня Украина испытывает их острый дефицит.

В то же время он считает, что все это не означает, что переговоры о возобновлении мирных переговоров не имеют смысла. Во время разговора с Путиным, по данным американской стороны, Трамп предложил прекращение огня. Однако россиянам это не нравится. США также сделали им еще одно предложение – энергетическое перемирие. Но и на него они не согласились.

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Поэтому последние атаки на Киев – это способ как-то изменить ситуацию и доказать именно Трампу, что у России якобы много козырей. Однако эти козыри Кремль использует, по мнению Владимира Фесенко, в войне против мирных жителей.

Отметим, что в ночь на 6 июля Россия совершила атаку на Киев. В результате ударов, по предварительным данным ГСЧС, погибли 16 человек. Также 71 человек пострадал, среди них – 7 детей.

В результате атаки наибольшие повреждения получили дома в Подольском и Дарницком районах Киева. В Подольском районе была частично разрушена многоэтажка на высоте 7–9 этажей. Там оказались заблокированными люди. Также в этом районе был поврежден 25-этажный дом.