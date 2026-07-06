Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що цей російський удар був спеціально приурочений до саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7 – 8 липня. Він пояснив, що це спосіб тиску з боку Росії.

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План росіян не спрацював

Фесенко зауважив, що атака 6 липня по Києву також може бути пов'язана з розмовою, яку Володимир Путін напередодні провів з Дональдом Трампом.

Той факт, що очільник Кремля вирішив повторити удар по столиці із такою короткою перервою (попередня атака відбулась у ніч на 2 липня – 24 Канал), означає, що він незадоволений розмовою з президентом США. І, ймовірно, історія з фейковим захопленням Костянтинівки не спрацювала,

– зауважив він.

Путіну, напевно, не вдалося переконати Трампа, що Росія перемагає і що потрібно знову йти їй на поступки, розпочинаючи мирні переговори на умовах Кремля. Тому, як вважає політолог, росіяни вирішили атакувати Україну, щоб у такий спосіб вплинути інформаційно, політично, психологічно передусім на позицію США.

Додатковим приводом для роздратування у Кремлі, на думку Фесенка, ймовірно, стало інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса, в якому він сформулював спільну позицію адміністрації США. Віцепрезидент заявив, що Росія не перемагає в цій війні і не може військовим шляхом досягти своїх політичних цілей.

"Саме тому Росія хоче довести саме американцям, що вона нібито перемагає. Але росіяни намагаються здобути перемогу, вбиваючи мирних людей і атакуючи не військові об'єкти, а будівлі мирних мешканців. Ось в чому проблема", – відзначив політолог.

Зверніть увагу! Росія, впевнений Володимир Фесенко, скористалася тим, що через нераціональне використання ракет-перехоплювачів для систем Patriot під час війни на Близькому Сході, сьогодні Україна відчуває їхній гострий дефіцит.

Водночас він вважає, що все це не означає, що комунікації щодо відновлення мирних переговорів не мають сенсу. Під час розмови з Путіним, за даними американської сторони, Трамп запропонував припинення вогню. Проте росіянам це не подобається. США також зробили їм ще одну пропозицію – енергетичне перемир'я. Але й на нього вони не погодилися.

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Тому останні атаки по Києву – це спосіб якось змінити ситуацію і довести саме Трампу, що нібито у Росії багато козирів. Однак, ці козирі Кремль використовує, на думку Володимира Фесенка, у війні проти мирних жителів.

Зазначимо, що проти ночі 6 липня Росія атакувала Київ. Внаслідок ударів, за попередніми даними ДСНС, загинуло 16 людей. Також 71 особа постраждала, серед них – 7 дітей.

Через атаку найбільших пошкоджень зазнали будинки у Подільському та Дарницькому районах Києва. У Подільському була частково зруйнована багатоповерхівка на рівні 7 – 9 поверхів. Там залишились заблокованими люди. Також у цьому районі було пошкоджено 25-поверховий будинок.