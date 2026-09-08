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24 Канал Новости Украины Повреждения серьезные: Россия совершила несколько волн атак на одну из ТЭС, – ДТЭК
8 сентября, 22:41
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Обновлено - 22:48, 8 сентября

Повреждения серьезные: Россия совершила несколько волн атак на одну из ТЭС, – ДТЭК

Даниил Жоров

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Во вторник, 8 сентября, страна-агрессор нанесла удар по теплоэлектростанции.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о российской атаке? 

Россияне вечером 8 сентября совершили несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций компании. В результате вражеских ударов станция полностью прекратила генерацию электроэнергии из-за существенного повреждения оборудования. 

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.

Напомним, что в начале сентября враг также атаковал объекты ТЭЦ, повредив оборудование предприятия. Кроме того, в начале месяца оккупанты обстреляли ключевые энергообъекты Одесской области, оставив без электричества сотни тысяч семей.

 

 

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