Повреждения серьезные: Россия совершила несколько волн атак на одну из ТЭС, – ДТЭК

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Во вторник, 8 сентября, страна-агрессор нанесла удар по теплоэлектростанции.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о российской атаке?

Россияне вечером 8 сентября совершили несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций компании. В результате вражеских ударов станция полностью прекратила генерацию электроэнергии из-за существенного повреждения оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.

Напомним, что в начале сентября враг также атаковал объекты ТЭЦ, повредив оборудование предприятия. Кроме того, в начале месяца оккупанты обстреляли ключевые энергообъекты Одесской области, оставив без электричества сотни тысяч семей.