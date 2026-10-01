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24 Канал Новости Украины Россия атаковала учебное заведение в Киеве
1 октября, 09:13
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Обновлено - 09:32, 1 октября

Россия ударила по школе в Киеве: на месте – сильный пожар

Анастасия Колесникова

Утром Россия возобновила атаки дронов на Киев. В городе есть несколько попаданий.

Одно из них пришлось на учебное заведение в Соломенском районе. Об этом рассказал мэр Виталий Кличко

Какие последствия атаки на школу в Киеве?

По словам городского головы, дрон попал в здание школы. В результате атаки возник пожар. 

К моменту удара дети находились в укрытии. 

В настоящее время экстренные службы направляются на место происшествия. 

Также в Соломенском районе российский беспилотник попал в складские помещения. 

Ранее утром обломки российского дрона упали на крышу нежилого здания в Печерском районе, в результате чего возник пожар. 

Ночью в Соломенском районе возникло возгорание помещения на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома и припаркованных вблизи автомобилей. 

В Оболонском районе загорелось складское здание на значительной площади. Пострадал один человек. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте. 

Напомним, Россия расширяет дронопорт "Цимбулова" в Орловской области, откуда запускают реактивные беспилотники по Киеву. За последние четыре недели там обустроили новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов. 

На объекте установили 8 укрытий для реактивных БПЛА, еще для восьми подготовили площадки. Также завершили строительство шести гаражей и обустроили еще 14 у дороги. 

Кроме того, готовят места для шести новых пусковых установок "Герань-5". По данным мониторинга, их доля среди запускаемых по Киеву дронов возросла примерно с 10% до 75% в месяц.

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