В течение недели российские войска провели атаки по 20 регионам Украины, применив около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет. Значительная часть ударов пришлась на баллистику, в частности северокорейского производства.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Угроза со стороны модернизированных баллистических ракет из КНДР

Зеленский подчеркнул, что российские войска все активнее применяют вооружение, полученное от союзников, модернизируя его для повышения точности и разрушительной силы.

Значительная часть из них – баллистическое оружие, в частности северокорейское, которое россияне постоянно помогают Пхеньяну модернизировать, чтобы оно поражало цель точнее. На этом фоне особенно сложно понять задержки с поставками антибаллистики для Украины,

– подчеркнул он.

Он призвал международных партнеров оперативно ускорить оказание оборонной помощи и обеспечить украинскую противовоздушную оборону необходимыми боеприпасами.

Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для "Пэтриотов", которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. И также важно продолжать вкладывать средства в программу PURL, которая является нашим главным источником противоракетной обороны. Спасибо всем, кто в этом помогает,

– отметил Зеленский.

Массированные атаки на города Украины

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Вышгородском районе Киевской области, вызвав пожар и разрушение квартир с первого по пятый этажи.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 20 ноября Россия осуществила одну из самых мощных комбинированных атак, запустив до 100 ракет и 400 дронов, главной целью которых были энергетические объекты в западных и центральных областях.