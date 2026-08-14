Россия совершила атаку на Житомирскую область: пострадали объекты инфраструктуры и гражданское предприятие

Российские оккупанты в очередной раз провели атаку на Украину с помощью беспилотников. Враг нанес удары по Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об атаке и каковы ее последствия?

14 августа россияне нанесли удары по Житомирской области. В результате атаки были разрушены объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.

Пожары, возникшие в местах попадания снарядов, были локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей,

– заявил Бунечко.

По словам главы ОГА, в настоящее время правоохранительные органы фиксируют военные преступления российских оккупантов.

Когда еще враг совершал атаки на Житомирскую область?

9 августа российские войска совершили очередной ночной обстрел территории Житомирской области, нанеся удары по гражданской инфраструктуре. Под вражеским огнем оказались жилые дома и частное предприятие.

В результате вражеских действий пострадали три человека. Одного из пострадавших пришлось срочно госпитализировать в медицинское учреждение с ожогами. Еще двое жителей получили острую стрессовую реакцию, их состояние контролируют медики.

Также 30 июля российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Житомирской области. Враг нацелился на одно из аграрных предприятий Коростенского района.

По данным Житомирской областной государственной администрации, в результате вражеского обстрела в медицинские учреждения доставили пятерых пострадавших, трое из них – дети.