Россия совершила атаку на Житомирскую область: пострадали объекты инфраструктуры и гражданское предприятие
Российские оккупанты в очередной раз провели атаку на Украину с помощью беспилотников. Враг нанес удары по Житомирской области.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Что известно об атаке и каковы ее последствия?
14 августа россияне нанесли удары по Житомирской области. В результате атаки были разрушены объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.
Пожары, возникшие в местах попадания снарядов, были локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей,
– заявил Бунечко.
По словам главы ОГА, в настоящее время правоохранительные органы фиксируют военные преступления российских оккупантов.
Когда еще враг совершал атаки на Житомирскую область?
9 августа российские войска совершили очередной ночной обстрел территории Житомирской области, нанеся удары по гражданской инфраструктуре. Под вражеским огнем оказались жилые дома и частное предприятие.
В результате вражеских действий пострадали три человека. Одного из пострадавших пришлось срочно госпитализировать в медицинское учреждение с ожогами. Еще двое жителей получили острую стрессовую реакцию, их состояние контролируют медики.
Также 30 июля российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Житомирской области. Враг нацелился на одно из аграрных предприятий Коростенского района.
По данным Житомирской областной государственной администрации, в результате вражеского обстрела в медицинские учреждения доставили пятерых пострадавших, трое из них – дети.