В последнее время в Германии все чаще говорят о попытках диверсий и угрозе террористических действий, в частности на военных объектах. К этому, вполне вероятно, может быть причастна Россия.

В частности, в земле Шлезвиг-Гольштейн зафиксировали пролет дронов над атомной электростанцией. Подозревают, что это были российские "Орланы". Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом объяснил, действительно ли это выходки России и какова их цель.

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Российские провокации в Германии

За последние несколько дней в Германии не раз сообщали о попытках диверсий на объектах инфраструктуры, а также на военных объектах. Так, издание Spiegel сообщило, что на базе самолетов-разведчиков НАТО в Германии повысили уровень опасности до максимального из-за возможной угрозы. Даже часть штата пришлось распустить. Основанием для этих действий стала информация от разведки.

Кроме того, в Германии расследуют возможную причастность России к пролёту дронов над местной АЭС.

Это шантаж, террор одного из основных партнеров Украины. Российская авиация сейчас активно заставляет истребители стран-членов Альянса к перехвату из-за возможности нарушения воздушного пространства. Происходит комплексная операция давления на отдельные страны НАТО и сам блок,

– отметил Игорь Чаленко.

Аналитик предположил, что активизация российских диверсий связана с подготовкой к старту работы миссии по поддержке и обучению Украины. Однако есть и другая вероятная причина.

"В нескольких землях Германии сейчас местные выборы. Это давление на нынешнюю власть, мол, в Германии не все в порядке с безопасностью из-за политики в отношении Украины. Это соответственно усиливает таких радикалов как "Альтернатива для Германии" и других. Немцы должны прямо говорить, что это комплексная операция со стороны России", – подчеркнул Чаленко.

Такие действия России в очередной раз показывают, какую на самом деле угрозу она представляет для цивилизованного мира.