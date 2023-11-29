"Майдан" не создать извне: на что рассчитывает Кремль своими вбросами

Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины. И даже имеет план под названием Майдан-3.

Но никакие силы извне не смогут его создать. Об этом 24 Каналу отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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Действие российской пропаганды

Все, на что способна Россия, создавать и распространять информационные фейки и делать вбросы. Раздувают они их с помощью фабрики троллей, которые находятся непосредственно в России и осуществляют свою деятельность.

"Эта фабрика троллей вносит вбросы для раздувания этих расколов. Сегодня раздор и хаос может привести к разочарованию народа, что мы не на одной стороне. Но сторона у нас одна – достижение скорейшей победы", – отметил эксглава Службы внешней разведки.

Валерий Кондратюк о работе российской пропаганды: смотреть видео

По словам Кондратюка, возможности ФСБ по организации так называемого "Майдана-3", а точнее мятежа или переворота преувеличены. Так же, как и возможности "второй армии мира". Сегодня важно общественное мнение.

"Общественное мнение – это военные, защищающие наше государство, волонтеры, помогающие армии, и каждый работник, который платит налоги. Мы – непобедимая армия, которую нельзя разрывать, сеять хаос и разочарование", – подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре 2023 года Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия готовится к масштабной дезинформационной кампании. Ее цель – раскол среди украинцев и создать "хаос" внутри страны.

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