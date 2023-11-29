"Майдан" не создать извне: на что рассчитывает Кремль своими вбросами
Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины. И даже имеет план под названием Майдан-3.
Но никакие силы извне не смогут его создать. Об этом 24 Каналу отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.
Смотрите также Сколько Россия потратила на Майдан-3: колоссальная сумма
Действие российской пропаганды
Все, на что способна Россия, создавать и распространять информационные фейки и делать вбросы. Раздувают они их с помощью фабрики троллей, которые находятся непосредственно в России и осуществляют свою деятельность.
"Эта фабрика троллей вносит вбросы для раздувания этих расколов. Сегодня раздор и хаос может привести к разочарованию народа, что мы не на одной стороне. Но сторона у нас одна – достижение скорейшей победы", – отметил эксглава Службы внешней разведки.
Валерий Кондратюк о работе российской пропаганды: смотреть видео
По словам Кондратюка, возможности ФСБ по организации так называемого "Майдана-3", а точнее мятежа или переворота преувеличены. Так же, как и возможности "второй армии мира". Сегодня важно общественное мнение.
"Общественное мнение – это военные, защищающие наше государство, волонтеры, помогающие армии, и каждый работник, который платит налоги. Мы – непобедимая армия, которую нельзя разрывать, сеять хаос и разочарование", – подчеркнул он.
Отметим, что в ноябре 2023 года Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия готовится к масштабной дезинформационной кампании. Ее цель – раскол среди украинцев и создать "хаос" внутри страны.
О чем лжет Россия: последние новости пропаганды
- Россияне тратят на распространение фейков десятки миллионов долларов. В частности, для вбросов о "Майдане-3" ушло полтора миллиарда долларов. Но это пустая трата средств. Майдан невозможно создать искусственно, он возникает, когда для этого есть политические и социальные предпосылки и настроения украинцев.
- Очередная ложь, которую распространил коллаборант Олег Царев, касается бюджета. Мол, у Украины "не осталось денег на социальные выплаты" и деньги на зарплаты врачам выделил Всемирный банк. Но это очередная попытка дискредитации.
- Один из российских пропагандистов по имени Владимир Соловьев получил очередную методику с тезисами. Так, он не прекращает сыпать баснями о "нападении НАТО" и "решительных ответах" и на этот раз под угрозы попала Германия.