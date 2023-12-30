ФСБ и ГРУ создали базу данных "нелояльных" украинцев в оккупации: в ЦНС рассказали, зачем

В Центре национального сопротивления рассказали, что россияне все больше ущемляют права украинцев на временно оккупированных территориях. На этот раз оккупанты создали базу украинцев, подозреваемых в нелояльности к "новой власти".

По данным ЦНС, руководили созданием этой базы федеральная служба безопасности России, а также Главное управление генштаба России, известное как ГРУ. В то же время поддерживали действия россиян местные гауляйтеры.

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Россия создала базу данных нелояльных украинцев в оккупации

В Центре национального сопротивления рассказали, что в настоящее время в базе нелояльных украинцев находится более 100 тысяч жителей временно оккупированных территорий. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.

Фактически, Россия превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это сознательная политика Кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле,

– отметили в ЦНС.

В то же время представители организации подчеркнули, что врагу не удастся реализовать свои планы. Ведь время оккупации россиян истечет и каждый житель ВОТ может ускорить этот момент.

Ранее враг совершил очередные рейды по паспортизации населения ВОТ

В Центре национального сопротивления рассказали, что перед Новым Годом россияне провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга. Там они провели так называемые профилактические беседы с теми, кто отказывается получать российский паспорт.

Представители ЦНС подчеркнули, что тех, кто отказывается получать "красную макулатуру", ограничивают в правах и запугивают. Ведь для оккупантов они "нелояльные жители".

В конце концов, в центре заявили, что в регионе большинство населения так и не получило паспорт России, в результате чего россияне были вынуждены разрешить голосование на так называемых "выборах президента" без российского паспорта. Поэтому ЦНС призвал людей на ВОТ и дальше саботировать подобные инициативы врага и не идти на так называемые "выборы".