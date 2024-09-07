Россия создала тайное подразделение для атак на мировую подводную инфраструктуру, – CNN

США зафиксировали усиление российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей. Считают, теперь Москва может с большей вероятностью осуществлять потенциальные диверсионные операции, направленные на вывод из строя критически важной части мировой коммуникационной инфраструктуры.

Об этом сообщили два американских чиновника. Отметили, что страна-агрессор уделяет все больше внимания созданию специального подразделения.

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Россия может атаковать мировую коммуникационную инфраструктуру

Источники издания отметили, что Россия уделяет все больше внимания созданию специального военного подразделения, разворачивающего огромный флот надводных кораблей, подводных лодок и морских беспилотников.

Это подразделение, "Главное управление глубоководных исследований минобороны России", известно под аббревиатурой ГУГИ.

Мы обеспокоены усилением российской военно-морской активности во всем мире, и тем, что расчет России на нанесение ущерба подводной критически важной инфраструктуре США и союзников может меняться. Россия продолжает развивать военно-морской потенциал для подводных диверсий, главным образом через ГУГИ – тщательно охраняемое подразделение, которое оперирует надводными кораблями, подводными лодками и морскими беспилотниками,

– подчеркнул американский чиновник.

Добавил, что США регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры, а также подводных кабелей, часто далеко от берегов России.

Журналисты заметили, что об обеспокоенности США секретными подводными операциями российского подразделения ранее не сообщалось.

Издание заметило, что подводные лодки формируют критически важную основу интернет- и телекоммуникационного трафика во всем мире. Большинство трафика проходит именно через огромную сеть высокоскоростных волоконно-оптических кабелей, проложенных по дну океана.

Скоординированная атака может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь вдоль таких кабелей, а также отрасли, которые зависят от такой связи, в том числе финансовые рынки и поставщиков энергии,

– отметили журналисты.

Кроме того, такие кабели транспортируют огромные объемы электроэнергии между несколькими европейскими странами. США и союзники внимательно следят за военно-морской деятельностью России над ключевыми подводными лодками по всему миру.

Кстати, командиры на борту патрульного корабля НАТО в апреле 2023-го рассказали, что стали свидетелями усиления такой активности над подводными кабелями в Балтийском море за последние годы.

Интересно! Моря вокруг Северной Европы являются сосредоточением такого российского военного наблюдения и активности. В прошлом году совместное расследование общественных вещателей Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии выявило, что Москва имеет флот, вероятно, шпионских кораблей. Они действуют в североевропейских водах с целью потенциальной диверсии как против подводных кабелей, так и против ветровых электростанций.



Кстати, используя анализ данных, перехваченные радиопереговоры и источники разведки, разведчики отслеживали около 50 кораблей, которые действовали в этом регионе, используя подводное наблюдение для нанесения на карту мест потенциальных атак.

Собеседник издания отметил, что российское руководство придает большое значение ГУГИ, продолжая финансировать это подразделение даже во время войны против Украины. США будут рассматривать любой подобный саботаж подводной инфраструктуры как значительную эскалацию российской агрессии за пределами Украины.

Любая деятельность, наносящая ущерб инфраструктуре морского дна, включая подводные кабели, особенно в периоды повышенной напряженности, рискует вызвать недоразумение и неправильное восприятие, что может привести к непреднамеренной эскалации. США были бы особенно обеспокоены повреждением критически важной подводной инфраструктуры нашей или наших союзников,

– подчеркнул американский чиновник.