Про це повідомили два американські чиновники. Наголосили, що країна-агресор приділяє дедалі більше уваги створення спеціального підрозділу.

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Росія може атакувати світову комунікаційну інфраструктуру

Джерела видання зазначили, що Росія приділяє дедалі більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, що розгортає величезний флот надводних кораблів, підводних човнів і морських безпілотників.

Цей підрозділ, "Головне управління глибоководних досліджень міноборони Росії", відомий під абревіатурою ГУГІ.

Ми стурбовані посиленням російської військово-морської активності в усьому світі, і тим, що розрахунок Росії на завдання шкоди підводній критично важливій інфраструктурі США і союзників може змінюватися. Росія продовжує розвивати військово-морський потенціал для підводних диверсій, головним чином через ГУГІ – ретельно охоронюваний підрозділ, який оперує надводними кораблями, підводними човнами й морськими безпілотниками,

– наголосив американський посадовець.

Додав, що США регулярно відстежують російські кораблі, які патрулюють поблизу критичної морської інфраструктури, а також підводних кабелів, часто далеко від берегів Росії.

Журналісти зауважили, що про стурбованість США секретними підводними операціями російського підрозділу раніше не повідомлялося.

Видання зауважило, що підводні човни формують критично важливу основу інтернет- і телекомунікаційного трафіку в усьому світі. Більшість трафіку проходить саме через величезну мережу високошвидкісних волоконно-оптичних кабелів, прокладених по дну океану.

Скоординована атака може суттєво порушити приватний, урядовий і військовий зв'язок вздовж таких кабелів, а також галузі, які залежать від такого зв'язку, в тому числі фінансові ринки й постачальників енергії,

– зауважили журналісти.

Окрім того, такі кабелі транспортують величезні обсяги електроенергії між кількома європейськими країнами. США та союзники уважно стежать за військово-морською діяльністю Росії над ключовими підводними човнами по всьому світу.

До речі, командири на борту патрульного корабля НАТО у квітні 2023-го розповіли, що стали свідками посилення такої активності над підводними кабелями в Балтійському морі за останні роки.

Цікаво! Моря навколо Північної Європи є зосередженням такого російського військового спостереження й активності. Минулого року спільне розслідування суспільних мовників Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії виявило, що Москва має флот, ймовірно, шпигунських кораблів. Вони діють у північноєвропейських водах з метою потенційної диверсії як проти підводних кабелів, так і проти вітрових електростанцій.



До речі, використовуючи аналіз даних, перехоплені радіопереговори й джерела розвідки, розвідувачі відстежували близько 50 кораблів, які діяли в цьому регіоні, використовуючи підводне спостереження для нанесення на карту місць потенційних атак.

Співрозмовник видання наголосив, що російське керівництво надає велике значення ГУГІ, продовжуючи фінансувати цей підрозділ навіть під час війни проти України. США розглядатимуть будь-який подібний саботаж підводної інфраструктури як значну ескалацію російської агресії за межами України.

Будь-яка діяльність, що завдає шкоди інфраструктурі морського дна, включаючи підводні кабелі, особливо в періоди підвищеної напруженості, ризикує викликати непорозуміння і неправильне сприйняття, що може призвести до ненавмисної ескалації. США були б особливо стурбовані пошкодженням критично важливої підводної інфраструктури нашої або наших союзників,

– підкреслив американський посадовець.