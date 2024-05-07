Это может быть очень опасно: зачем России военный союз с Сан-Томе и Принсипи

Россия подписала договор о военном сотрудничестве с государством в Центральной Африке – Сан-Томе и Принсипи. Теперь вместе страны будут проводить учения, консультации в военной сфере. При этом африканская страна имеет немногочисленные и не боеспособные вооруженные силы.

Российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что эта страна имеет уникально ценное географическое расположение. Поэтому несмотря на свою небольшую площадь, это очень ценное государство на Африканском континенте.

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Арена прямого геополитического столкновения

Сан-Томе и Принсипи расположен в самом центре Гвинейского залива, на перекрестке всех путей.

Россия может создать там собственную военную базу, и это может быть очень опасно,

– объяснил оппозиционер.

Российские военные пытаются проникать повсюду в Африке – в Судан, в Нигер, другие страны.

"Они видят Африку как арену прямого геополитического столкновения с Западом. Нельзя сказать, что у них ничего не получается. Фактически Россия создала "пояс" в Сахеле из Буркина-Фасо, Нигера и Мали, где произошли пропутинские и провагнеровские военные перевороты и откуда выгоняют США", – отметил Владимир Милов.

Сан-Томе и Принсипи Это государство расположено на островах Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе у западного побережья Африки. Площадь страны – 1001 квадратный километр, количество населения – 187 356 человек. Сан-Томе и Принсипи является наименьшим по площади после Сейшельских Островов государством Африки. Вооруженные силы страны состоят из небольшого сухопутного и военно-морского контингента и имеют ограниченный бюджет.

Россия распространяет свое влияние в Африке