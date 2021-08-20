Россия сознательно превратила Крым в военную базу, – Кулеба о запугивании со стороны Кремля
Источник:"НВ"
Оккупанты нашпиговали Крым военной техникой и квалифицированным личным составом. Цель создать там мощную военную базу была запланирована заранее.
Демилитаризовать полуостров пока является неосуществимой задачей. Об этом в интервью рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Самые сложные проблемы – Крым и Азовское море
Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, отметил Кулеба. Причина тому – банальная география: море полностью контролируется Российской Федерацией: и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского.
Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым на военную базу, от которой пытается всех отпугнуть,
– заявил Кулеба.
Чтобы противостоять агрессии России, в Черном море Украине нужны новые совместные усилия. Иначе, замечает Кулеба, Черное море будет так же утеряно, как и Азовское.
Тема Черного моря является одной из ключевых во внешней политике Украины. Сейчас есть идея создать механизм совместного противодействия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдовы.
У президента Украины есть конкретная инициатива, которую мы сейчас проговариваем с партнерами. Но философия этой инициативы именно такая: готовность, совместные действия для создания баланса безопасности в Черном море,
– рассказал глава МИД.
Милитаризация Крыма Россией: коротко
- Оккупировав Крым, Россия регулярно проводит незаконные военные учения на территории полуострова и в Черном море.
- Например, с 9 августа по 15 сентября пройдут масштабные учения с авиацией и кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.
- Россия систематически завозит тяжелую технику в Крым, устанавливает системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.
- В июне 2021 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла довольно жесткую резолюцию по пребыванию России в Крыму.