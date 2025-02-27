Россия начала производить более опасные дроны: авиаэксперт описал новую тактику врага

Россия значительно увеличила количество запусков "Шахедов" по территории Украины и изменила их конструкцию. Беспилотники теперь оснащены большим количеством антенн, что затрудняет работу радиоэлектронной борьбы, а также способны нести больше взрывчатых веществ.

По эффективности "Шахеды" фактически не уступают крылатым ракетам Х-101 /х-555, которые значительно дороже и требуют больше топлива для запуска. Больше 24 Каналу рассказал авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Как Россия изменила тактику применения "Шахедов"

Россия начала менять конструкцию "Шахедов". В новых моделях появляются китайские двигатели и дополнительные антенны, что усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Поэтому средств РЭБ нужно больше, чтобы создавать сплошное поле помех или эффект спуфинга для ввода в заблуждение электронику дронов, заставляя их считать, что они находятся в другом месте, например, в Мозыре вместо Киева.

С сентября 2024 года Россия существенно увеличила использование "Шахедов", стараясь также повысить их эффективность. Некоторые БПЛА теперь могут нести до 90 килограммов взрывчатых веществ., в частности, осколочно-фугасные или термобарические боеприпасы. При этом дрон тратит около 4 – 5 литров бензина А-95 в час полета.

Для сравнения, крылатая ракета Х-101 или Х-555 в час полета сжигает около 180 литров топлива ТС-1. Их запуск требует стратегических самолетов Ту-95, находящиеся в воздухе 6 – 9 часов и сжигают до 6 тонн авиационного горючего в час.

Эффективность применения ракет класса Х-101/Х-555 и "Шахедов" практически идентична,

– отметил эксперт Анатолий Храпчинский.

Однако, в отличие от ракет, которые нельзя запускать с грузовика, "Шахеды" имеют гораздо большую мобильность, поэтому Россия пробует существенно масштабировать их создание. Также враг активно работает над расширением использования имитационных дронов, чтобы нагружать противовоздушную оборону Украины.

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Если раньше Россия нуждалась в получении определенных комплектовщиков из-за границы, теперь белорусский завод "Интеграл" активно помогает противнику получать некоторые микросхемы благодаря наличию нужного оборудования для их производства.