Россия стягивает самолеты и вертолеты к границе Украины: военный аналитик оценил угрозу
Западная разведка сообщает, что Россия, наверняка готовясь к предстоящему наступлению, накапливает самолеты и вертолеты на границе с Украиной. Посредством авиации страна-агрессор хочет поддержать свое наземное наступление.
У России достаточно большое количество самолетов – более 2 тысяч. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он отметил, что россияне сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.
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По его словам, пока активных действий эти самолеты и вертолеты не совершали в наступлении по суше.
По всей вероятности, они попытаются атаковать с воздуха. Но мы, к сожалению, еще не успеем поставить на вооружение истребители F-16 или другие. Поэтому придется бороться с этими самолетами нашими средствами противовоздушной обороны и теми самолетами, которые у нас есть,
– подчеркнул майор Нацгвардии.
Он отметил, что Украина на сегодняшний день имеет примерно в 10 раз меньше самолетов, чем в России. Поэтому, если они начнут атаковать с воздуха, как поддержка наступления по суше, это может принести определенную пользу.
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Мы получили очень много средств ПВО
"Но мы получили очень много средств ПВО. Недавно от Литвы старенький L70. Они могут уничтожать как минимум штурмовую авиацию", – подчеркнул Гетьман.
Он заметил, если бы у нас были мощные самолеты, тогда получили преимущество в воздухе. А пока должны уничтожать российскую авиацию, и мы это достаточно умело делаем.
"Если они полезут в большом количестве, надеюсь, что наше ПВО даст отпор. Много раз оно демонстрировало, что мы умеем работать с теми комплексами, которые у нас были, которые нам поставили союзники. Думаю, что ничего существенно не изменится. Но это еще одна нагрузка, которую они нам сделают", – подчеркнул Алексей Гетьман.
Авиация России: что известно
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