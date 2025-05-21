В ближайшее время россияне усилят штурмы на Запорожском направлении: у ВСУ есть одно противодействие
- Россия готовится к летнему наступлению на Запорожском направлении, стремясь расширить сухопутный коридор.
- Украинские силы обороны активно пытаются уничтожать военные запасы противника, чтобы уменьшить его наступательные возможности.
- Военный эксперт отметил, что Россия может начать летнюю военную кампанию через полторы недели.
Россия, вероятно, готовится к летнему наступлению. Есть угроза на Запорожском направлении. Силы обороны прилагают усилия, чтобы уменьшить военные мощности врага, в частности на Покровском направлении удалось попасть по российскому складу с боеприпасами.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что основной задачей врага на летнюю кампанию будет расширение сухопутного коридора. Оккупанты понимают, что им невыгодно быть прижатыми к Азовскому прибережжя.
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Какая цель у России во время летнего наступления
Роман Свитан подчеркнул, что россияне будут пытаться полностью захватить левобережье Запорожской области и часть Днепропетровской южнее в сторону Покровска.
Оккупанты, возможно, стремятся расширить свой сухопутный коридор на 30 – 50 километров.
Это проблема для нас. Конечно, россияне в ближайшее время на этих направлениях увеличат количество наступательных операций. Говорится о наступлении на Орехов и Гуляйполе,
– сказал полковник ВСУ в запасе.
Россияне начали перебрасывать собственную технику и боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Украинские военные, несмотря на это, имеют возможность обезвреживать запасы противника.
По словам Свитана, летняя военная кампания России может начаться примерно через полторы недели. Это, вероятно, связано с улучшением погодных условий.
Сейчас очень важны удары по тылам противника, чтобы склады с оружием взрывались на территории, которую оккупировал враг, а не боеприпасы летели на головы наших солдат. Это основная задача,
– подчеркнул он.
Интересно, что Россия пытается окружить Покровск и одновременно продвинуться к Константиновке, однако из-за недостатка живой силы и ресурсов осуществления обеих операций одновременно выглядит маловероятным. Аналитики ISW считают, что российское командование будет вынуждено выбрать одно приоритетное направление в ближайшие недели. Несмотря на активизацию атак, у России пока нет достаточных резервов для масштабного прорыва сразу на нескольких фронтах.