Битва за Бахмут позволяет минусовать окупантов и демотивирует врага, – военный обозреватель

Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество сил и средств. Впрочем, ВСУ держат динамическую оборону города.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, украинским военным удалось добиться определенных успехов на Бахмутском направлении.

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Бахмут врагу не по зубам

Роман Бочкала объяснил, что сейчас ВСУ контролируют западную часть города. 19 апреля удалось вернуть 2 улицы, над которыми был временно потерян контроль.

Взять под полный контроль Бахмут до 9 мая оккупантам не удастся,

– убежден он.

По его мнению, очень хорошо, что россияне сконцентрировали свои силы в одном направлении. Конечно, враг пытается как-то мотивировать вагнеровцев и чмобиков для дальнейшего продвижения. Однако этого бояться не следует, потому что все они скоро закончатся.

Россияне не помешают ВСУ начать контрнаступление

Военный обозреватель отметил, что Бахмут расположен достаточно далеко от потенциальной локации контрнаступательных действий ВСУ.

Нам удалось локализовать их наступательные действия в той точке, которая для ВСУ приобретает стратегическое значение,

– объяснил он.

По его словам, россияне не получат стратегического преимущества, если даже им удастся взять под контроль уничтоженный Бахмут.

Впрочем, к сожалению, в борьбе за город гибнут украинские защитники.

"Вместе с тем эта мясорубка позволяет Украине существенно минусировать российскую группировку и демотивировать, потому что каждый новый, кто становится в эту переднюю линию среди окупантов, понимает, что срок его жизни очень короткий", – убежден он.

Так что конец россиян в Бахмуте близок.

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