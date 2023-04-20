Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. За його словами, українським військовим вдалося досягнути певних успіхів на Бахмутському напрямку.

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Бахмут ворогу не по зубах

Роман Бочкала пояснив, що зараз ЗСУ контролюють західну частину міста. 19 квітня вдалося повернути 2 вулиці, над якими був тимчасово втрачений контроль.

Взяти під повний контроль Бахмут до 9 травня окупантам не вдасться,

– переконаний він.

На його думку, дуже добре, що росіяни сконцентрували свої сили на одному напрямку. Звісно, ворог намагається якось мотивувати вагнерівців та чмобіків для подальшого просування. Проте цього боятися не слід, бо всі вони швидко закінчаться.

Росіяни не завадять ЗСУ почати контрнаступ

Військовий оглядач зазначив, що Бахмут розташований досить далеко від потенційної локації контрнаступальних дій ЗСУ.

Нам вдалося локалізувати їхні наступальні дії в тій точці, яка для ЗСУ набуває стратегічного значення,

– пояснив він.

За його словами, росіяни не отримають стратегічної переваги, якщо навіть їм вдасться взяти під контроль знищений Бахмут.

Втім, на жаль, у боротьбі за місто гинуть українські захисники.

"Разом з тим ця м'ясорубка дозволяє Україні суттєво мінусувати російське угрупування й демотивувати, бо кожен новий, хто стає в цю передню лінію серед окупантів, розуміє, що термін його життя дуже короткий", – переконаний він.

Тож кінець росіян у Бахмуті близько.

Ситуація в Бахмуті: останнє