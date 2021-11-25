Россия стягивает войска в оккупированный Крым, – разведка

Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым. Настораживает, что это происходит на фоне масштабного наращивания военной силы на границе с Украиной.

Технику и войска перебрасывают в Крым с прошлой недели. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на данные всемирной оборонно-разведывательной компании "Джейнс" и базирующейся в Москве группы разведки "Conflict Intelligence Team".

Кстати Меркель заверила Зеленского, что новая агрессия России не останется без ответа

Что стягивают в Крым

В разведке говорят, что развертывание сил следует за отправкой боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область.

Оккупанты отправили в Крым:

34 мотострелковую бригаду. Ее заметили при погрузке в поезд в Ставропольском крае 11 ноября.

42 гвардейскую мотострелковую дивизию. Ее танки Т-72Б3 видели на видео в поезде в Крым, о котором сообщали разведчики Conflict Intelligence Team.

В Кремле говорят о "внутренних делах"

Журналисты утверждают, что пресс-служба минобороны России не отвечала на звонки в нерабочее время.

Также упомянули, что Кремль не раз отказывался отвечать на вопрос о размещении российских войск. Говорили, мол, это "внутреннее дело".

Что известно об угрозе нападения России