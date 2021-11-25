Россия стягивает войска в оккупированный Крым, – разведка
Источник:Bloomberg
Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым. Настораживает, что это происходит на фоне масштабного наращивания военной силы на границе с Украиной.
Технику и войска перебрасывают в Крым с прошлой недели. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на данные всемирной оборонно-разведывательной компании "Джейнс" и базирующейся в Москве группы разведки "Conflict Intelligence Team".
Кстати Меркель заверила Зеленского, что новая агрессия России не останется без ответа
Что стягивают в Крым
В разведке говорят, что развертывание сил следует за отправкой боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область.
Оккупанты отправили в Крым:
- 34 мотострелковую бригаду. Ее заметили при погрузке в поезд в Ставропольском крае 11 ноября.
- 42 гвардейскую мотострелковую дивизию. Ее танки Т-72Б3 видели на видео в поезде в Крым, о котором сообщали разведчики Conflict Intelligence Team.
В Кремле говорят о "внутренних делах"
Журналисты утверждают, что пресс-служба минобороны России не отвечала на звонки в нерабочее время.
Также упомянули, что Кремль не раз отказывался отвечать на вопрос о размещении российских войск. Говорили, мол, это "внутреннее дело".
Что известно об угрозе нападения России
- В конце октября американские СМИ предупреждали, что Россия стянула к украинской границе свои силы. В ноябре это подтвердила украинская разведка. Отметили, что численность войск государства-агрессора достигла 90 тысяч.
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Предполагается, что нападение возможно со стороны оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- В США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами. Швеция, Канада и Германия заявили, что помогут Украине при необходимости.