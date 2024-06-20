Это "сердце" России: откуда оккупанты никогда не перебросят войска в Украину

Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, но и по всей своей огромной территории, в том числе и на военных базах под Петрозаводском и в Каукъярве. Впрочем, Подмосковье – неприкосновенный регион, откуда россияне никогда не перебросят солдат и оружие.

Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он объяснил, почему Кремль ничего не трогает в Московском военном округе.

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Самый элитный гарнизон – неприкосновенный

Подмосковье – это сердце России, центр, где принимаются решения, где живут российские элиты, где концентрируются основные бизнес-центры.

Это личный страх Владимира Путина, поэтому вокруг центра выстраивают основную оборону,

– отметил Тимочко.

Тем более Москва и Московская область – наиболее защищены системами противовоздушной. В то же время Московский военный гарнизон один из крупнейших и самых элитных в России.

Помним, что даже еще в 2022 году, когда Путин хотел проводить в Москве парад, то россияне вырезали рощи и леса, чтобы затянуть по максимуму систем противовоздушной обороны, создать прикрытие от потенциальных поражений беспилотниками.

Я думаю, что оттуда (Подмосковье – 24 Канал) не будут снимать войска и технику. Вообще, чем больше ситуация будет обостряться на линии фронта, тем больше россияне будут вытягивать из других регионов, которые не касаются линии фронта,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По данным разведки Финляндии, около 80% военных ресурсов с баз, которые расположены у финской границы, значительно опустели, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались только инструкторы и новобранцы.