Россия стянула в Украину 695 тысяч военных: Сырский назвал новую цель оккупантов

Москва сосредоточила в Украине значительные силы. Враг увеличивает численность армии, готовясь к войне на истощение.

Об этом Александр Сырский сказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Сырский назвал главную стратегию России

По данным Сырского, сейчас численность российской армии на территории Украины, включая оперативный резерв, составляет примерно 695 тысяч человек. Кроме того, Россия имеет и стратегический резерв, который насчитывает 13 дивизий и другие подразделения – около 121 тысячи военных.

Они готовятся к затяжной войне, войны на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой,

– указал он.

Главнокомандующий отметил, что ежемесячно вражеская армия увеличивается на 8 – 9 тысяч человек.

За последний год линия фронта увеличилась на 200 километров и сейчас достигает 1200 километров.

Кроме этого, Александр Сырский высказался о Сумщине. По его словам, ситуацию удалось стабилизировать. Украинские бойцы остановили наступление по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка.