Россия будет отдавать предпочтение дронам во время ударов по Украине: в чем причина

Россия будет стремиться существенно увеличить свое количество ударных БпЛА, чтобы удешевить для себя средства поражения. Такая тенденция наблюдается с сентября. После того как Путин скопировал идею о создании Сил беспилотных систем, страна-агрессор начала значительно наращивать их производство.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что россияне начали искать решения, которые бы позволили делать трекинг пролета ударного дрона, чтобы потом на основе этих данных формировать следующие налеты на Украину.

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Россия стремится экономить на средствах поражения

Противник путем запуска большого количества беспилотников пытается существенно нагрузить украинские системы ПВО. С мая 2023 года эксперты отмечают, что надо активно искать противодействие, удешевлять средства перехвата.

По словам Храпчинского, есть определенные решения, которые позволяют Украине это делать. Речь идет о создании зенитных дронов мультикоптерного или крыловидного типов, которые могут в автоматическом режиме долетать до сектора, где находится воздушный объект, и перехватывать его после визуальной фиксации.

Российский Ту-22М3 за час пролета потребляет 5 – 6 тонн авиатоплива. Чтобы запустить ракету, нужно 200 килограммов ракетного топлива. Россия будет отдавать предпочтение беспилотным системам, потому что это гораздо дешевле,

– объяснил авиаэксперт.

"Шахед" за час пролета использует 4 – 5 литров бензина А95 в отличие от ракеты Х-101, которая требует за этот же период ориентировочно 200 килограммов ракетного топлива. Для того, чтобы запустить ракету, россиянам надо поднять дорогую и единственную в экземпляре стратегическую авиацию. Страна-агрессор не строит сейчас стратегических самолетов.

Храпчинский отметил, что россияне вбросили в информационное поле документы, которые якобы подтверждают их попытку ремонтировать и модернизировать свои самолеты. Однако этот документ, по его мнению, поверхностный.

Он больше похож на намерения, чем точечно объясняет, какие именно агрегаты надо отремонтировать, чтобы те самолеты, которые уже имеют ограниченные ресурсы, могли продолжить свою эксплуатацию,

– озвучил авиаэксперт.

Основным направлением движения россиян, как подытожил Храпчинский, в дальнейшем будет развитие беспилотных систем, поэтому Украине следует усиливать воздушное пространство путем увеличения средств обнаружения и поражения, дополнительно отрабатывать по производственным мощностям России. К примеру, уничтожение одного российского цеха, где производят элементы к БпЛА, может замедлить их изготовление.