Про це в етері 24 Каналу розповів авіаексперт і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що росіяни почали шукати рішення, які б дозволили робити трекінг прольоту ударного дрона, щоб потім на основі цих даних формувати наступні нальоти на Україну.

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Росія прагне економити на засобах ураження

Противник шляхом запуску великої кількості безпілотників намагається суттєво навантажити українські системи ППО. З травня 2023 року експерти наголошують, що треба активно шукати протидію, здешевлювати засоби перехоплення.

Зі слів Храпчинського, є певні рішення, які дозволяють Україні це робити. Мовиться про створення зенітних дронів мультикоптерного або крилоподібного типів, які можуть в автоматичному режимі долітати до сектору, де перебуває повітряний об'єкт, і перехоплювати його після візуальної фіксації.

Російський Ту-22М3 за годину прольоту споживає 5 – 6 тонн авіапального. Щоб запустити ракету, потрібно 200 кілограмів ракетного палива. Росія віддаватиме перевагу безпілотним системам, тому що це набагато дешевше,

– пояснив авіаексперт.

"Шахед" за годину прольоту використовує 4 – 5 літрів бензину А95 на відміну від ракети Х-101, яка потребує за цей же період орієнтовно 200 кілограмів ракетного палива. Для того, щоб запустити ракету, росіянам треба підняти дорогу і єдину в екземплярі стратегічну авіацію. Країна-агресорка не будує зараз стратегічних літаків.

Храпчинський зазначив, що росіяни вкинули в інформаційне поле документи, які буцімто підтверджують їх спробу ремонтувати й модернізовувати свої літаки. Однак цей документ, на його думку, поверхневий.

Він більше схожий на наміри, ніж точково пояснює, які саме агрегати треба відремонтувати, щоб ті літаки, які вже мають обмежені ресурси, могли продовжити свою експлуатацію,

– озвучив авіаексперт.

Основним напрямом руху росіян, як підсумував Храпчинський, надалі буде розвиток безпілотних систем, тому Україні варто посилювати повітряний простір шляхом збільшення засобів виявлення та ураження, додатково відпрацьовувати по виробничих потужностях Росії. До прикладу, знищення одного російського цеху, де виробляють елементи до БпЛА, може сповільнити їх виготовлення.