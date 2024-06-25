"Подсесть на ядерную иглу": как Россия строит АЭС по миру в попытках расширить свое влияние

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Российская госкорпорация по атомной энергии Росатом несмотря на экономические санкции строит более трети атомных реакторов в мире, говорится в материале Financial Times. До полномасштабного вторжения в Украину на Росатом приходилась половина сделок в атомной энергетике в мире.

Среди стран, где Россия строит ядерные реакторы, – Китай, Индия, Иран, Египет, Турция и Венгрия. То есть, несмотря на санкции и политическую напряженность, присутствие российских специалистов возможно даже на территории ЕС и НАТО. А атомные электростанции требуют именно многолетнего присутствия специалистов, которые ее строят и контролируют.

Как Россия усиливает свое присутствие в странах, где строит АЭС, и в чем опасность – читайте в материале 24 Канала.

Бангладеш. Реактор и "картошка"

В азиатской стране Бангладеш Россия строит АЭС "Руппур" возле одноименного города. Там уже можно увидеть вывески на русском языке на магазинах, а бенгальские продавцы на рынке торгуются за "картошку" и "морковь".

В Руппуре Росатом строит первую АЭС в Бангладеш. Ее оценочная стоимость составляет около 12 миллиардов долларов, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране с населением около 170 миллионов человек.

АЭС "Руппур" строится по российскому проекту ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор), АЭС с которыми уже есть в ряде станций в России, на Белорусской АЭС и в нескольких странах мира. На "Руппуре" будет два таких реактора, что дает общую мощность АЭС в 2400 МВт. Жизненный цикл реактора ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20.Межправительственное соглашение о строительстве АЭС "Руппур" было подписано Россией и Бангладеш в ноябре 2011 года, Генеральный контракт на строительство подписали в декабре 2015 года во время визита в Бангладеш бывшего гендиректора Росатома Сергея Кириенко.

Рассчитывая на АЭС по российскому проекту, Бангладеш планирует увеличить долю ядерной энергетики в стране до 10% менее чем за 10 лет. Испытания реакторов начнется уже в этом году. Дальнейший запуск должен решить проблему дефицита электроэнергии и обесточиваний, которые наносят ущерб экономике Бангладеш.



Строительство АЭС в Бангладеш / Wikimedia

Но для Москвы этот проект служит другой цели – связать две страны вместе на десятилетия и расширить влияние Кремля в Бангладеш.

В течение более 20-летнего правления Путина газ и нефть были его важнейшими геополитическими инструментами России, пока агрессор не осуществил вторжение в Украину.

Отказ ЕС от российской энергетики в сочетании с подрывом трубопровода Nord Stream лишили Кремль его важнейшего экспортного рынка и рычагов влияния.

В то же время санкции пока не помешали ядерной энергетике, что может создать долговременные политические связи и помешать усилиям Запада изолировать режим Путина.

До полномасштабного вторжения в Украину на Россию приходилось около половины всех международных соглашений по строительству АЭС, поставки реакторов и топлива, вывода реакторов из эксплуатации и работы с отходами. Основные конкуренты России в атомной энергетике – Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США – вместе имели долю около 40 процентов.

Сейчас Россия участвует в разработке более чем трети новых реакторов, которые строятся в частности в Китае, Индии, Иране и Египте.

Росатом в Европе и НАТО

В мае президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана, который составляет около 25% от общего объема поставок в США.Это произошло после прошлогоднего шага США, Великобритании, Японии, Канады и Франции по созданию ядерного альянса "Саппоро-5" на полях G7, который, как сказал тогдашний британский министр энергетики Грант Шэппс, был нацелен полностью вытолкнуть Путина с рынка ядерного топлива.

Строительство АЭС продолжается и в Турции: там Россия строит первую в стране атомную электростанцию мощностью 4800 МВт в Аккую. Она должна начать производить электроэнергию в этом году. До полномасштабной войны Росатом имел контракт с Финляндией на строительство АЭС мощностью 1200 МВт, однако его остановили.

Росатом был ключевой частью усилий Москвы, направленных на Глобальный Юг. Только за последние два года ее гендиректор Алексей Лихачев посетил южные страны почти столько же раз, сколько за весь период с 2016 по 2022 годы.

Компания подписала около двух десятков меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане Россия начала готовить заявку на строительство первой в стране атомной электростанции вместе с поставщиками из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Франции.

В этом году Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве малого модульного реактора мощностью 330 МВт. Этот проект является первым такого типа для Росатома.



Проект АЭС "Пакш-2" / paks2.hu

Даже в Европе Росатом не прекратил деятельность во время нападения на Украину. В 2014 году Росатом начал строительство АЭС "Пакш-2" мощностью 2400 МВт в Венгрии даже без конкурса. Ожидается, что станция начнет работу в начале 2030-х годов вместе с доставкой первой партии обогащенного урана и персонала.

В июне 2024 года венгерское правительство согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, предусматривающий ограничение поставок российского сжиженного газа при условии того, что никакие текущие или будущие санкции не будут угрожать реализации проекта АЭС "Пакш-2".

С точки зрения того, что Россия ведет себя как террорист на международной арене и нападает на другие страны, присутствие ее в ЕС является негативным и должно быть минимизировано, прокомментировал 24 Каналу Евгений Малый, эксперт по ядерным вопросам, член Украинского ядерного общества.

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Когда Россия строит АЭС в другой стране, она автоматически подсаживает на свою "ядерную иглу" эту страну. А потом, когда эта страна станет политически нелояльной к России, агрессор может шантажировать страну недопуском специалистов. Таким образом страна еще и попадает под политическое влияние России,

– говорит Малый.

Альтернативой специалист называет сотрудничество не с Россией, а с США или Францией, например, компанией Framatome, или любыми другими странами, которые имеют ядерную энергетику и принадлежат к западной цивилизации. Сейчас многие западные страны строят ядерные реакторы, происходит "ядерный ренессанс", поскольку ядерная энергетика признана в Евросоюзе "зеленой".

Положительным движением Малый называет и то, что в США Билл Гейтс строит натриевый реактор нового типа.

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Любая новая технология всегда должна быть испытана перед началом работы. Если она проходит все необходимые испытания и является, например, более эффективной, чем старая, то ее стоит развивать. Интересный момент – АЭС строится на закрытой угольной электростанции. Это показывает, как можно использовать площадки старых тепловых электростанций, например, для установки малых модульных реакторов. Такой принцип может использовать и Украина,

– говорит Евгений Малый.

АЭС вместо альтернативной энергетики

Для сооружения АЭС в Бангладеш российский Внешэкономбанк – государственный орган, который используется как специальный механизм для поддержки приоритетных проектов Москвы – предоставил заем на сумму 11,38 миллиарда долларов США, что покрывает почти всю стоимость проекта. Кредит имеет льготный период 10 лет, а процентная ставка является переменной, но не может превышать 4% в год. Но даже дешевые кредиты нужно возвращать, и это может стать проблемой для покупателей реакторов – и еще одним рычагом давления России.

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Хотя срок погашения кредита еще не наступил, по условиям соглашения между странами, Бангладеш должен оплатить 10% строительных работ Росатома в долларах в качестве авансовых платежей.

Поиск источников финансирования ядерных проектов является одним из самых больших вызовов для западных компаний. Многие западные банки развития, которые имеют ресурсы для ядерных мегапроектов, такие как Всемирный банк или Азиатский банк развития, намеренно исключают ядерное финансирование из-за сопротивления ключевых акционеров, включая Германию.

В США принимают меры для давления на акционеров банка, чтобы они переосмыслили свою позицию из-за опасений, что Россия и Китай будут доминировать в мировой индустрии. С момента последнего одобрения банком финансирования проекта в атомной энергетике прошло уже 60 лет.

Согласно годовым отчетам Росатома, проекты за пределами России, в частности строительство атомных электростанций, экспорт обогащенного урана и другие инициативы, составляют около половины общего дохода корпорации. В 2023 году Росатом заработал на этих проектах 16,2 миллиарда долларов по сравнению с 11,8 миллиарда долларов в 2022 году.За последнее десятилетие доходы от этой деятельности выросли более чем вдвое. Однако операционные расходы и взносы в бюджет съедают большую часть доходов Росатома, доводя чистую прибыль группы до 2 – 3 миллионов долларов в год.

К 2030 году Росатом планирует увеличить свой общий доход до более 56 миллиардов долларов, это более чем вдвое больше текущего уровня. Рост должен происходить в первую очередь за счет иностранных проектов, говорится в документе. В Росатоме планируют захватить значительную часть африканского рынка, заявил руководитель Росатома Лихачев в российском парламенте в апреле.

Что касается Бангладеш – пока местные ученые бьют тревогу и говорят, что страна могла потратить средства на развитие альтернативной энергетики, Росатом уже обсуждает строительство второго завода в стране. Мохаммад Хоссейн, глава министерства энергетики Бангладеш, говорит, что Россия является "незаменимым партнером", и страна будет поддерживать с ней отношения и в дальнейшем.