Россия строит новый аэродром в 75 километрах от границы Украины
С начала полномасштабного вторжения Россия уже неоднократно прибегала к новым тактикам, чтобы прорвать оборону ВСУ. Теперь появилась информация, что россияне строят новый аэродром.
Строят его в 75 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил OSINT-исследователь RedIntelPanda.
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Спутниковые снимки нового аэродрома россиян
Россия строит новый аэродром в Белгородской области, в 75 километрах от границы Украины. В сети X OSINT-исследователь опубликовал спутниковые снимки того, сколько уже построили россияне.
Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки., военного логистического центра в Белгородской области В июле 2023 года к месту была прорезана дорога, и к началу зимы планирование взлетно-посадочной полосы казалось почти завершенным.,
– отметил исследователь.
Также он рассказал, что с 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя. По подсчетам Sentinel Hub, Ее длина примерно 1800 метров.
Спутниковый снимок для строительства / Фото RedIntelPanda
Спутниковый снимок после начала строительства / Фото RedIntelPanda
Удар по аэродрому "Кущевская": что известно
- В ночь на 27 апреля дроны СБУ ударили по военному аэродрому вблизи города Кущевск. Во время этой атаки, вероятно, был разрушен склад, где содержались универсальные модульные планирующие комплекты.
- На обнародованных видео можно увидеть самолеты Су-34, что может указывать на возможность их поражения, но пока нет подтвержденной информации. Спутниковые снимки подтверждают присутствие самолетов на аэродроме к моменту атаки.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что благодаря успешной атаке СБУ, можно ожидать уменьшение атак КАБами.